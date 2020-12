Vanaf volgende week zijn ‘De Verhulstjes’ te zien op televisie, en dus maken we ook kennis met Ellen Callebout. De vrouw van Gert Verhulst stond echter niet te springen om in de kijker te staan. “Als ik nee zei, moest ik verhuizen en gingen we scheiden”, lacht ze.

In het VIER-programma ‘De Verhulstjes’ volgen we het reilen en zeilen van het gezin van Gert Verhulst (52). Gert, Marie en Viktor kennen we intussen al goed, maar Ellen bleef tot nu toe altijd wat in de schaduw. De 42-jarige blondine moest dan ook overtuigd worden om mee te doen aan de docusoap. “Als ik nee zei, moest ik verhuizen en gingen we scheiden, toch? (lacht) Nee, grote beloftes zijn er niet aan te pas gekomen. Ik heb wel moeten wennen aan het idee. De vlog van Viktor tijdens de eerste lockdown heeft me wat voorbereid, maar – en hier ga ik niet flauw over doen – ik was geen vragende partij om dit erbij te nemen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Huisvrouw

Ellen is huisvrouw en zorgt dat alles in goede banen geleid wordt ten huize Verhulst. “Ik doe hier eigenlijk alles, zeg het maar zo. En ik ben daar oprecht tevreden mee, ik hoef niet zo nodig een topcarrière. Ik héb een horecazaak beredderd, en nu leef ik me uit met het beredderen van ons gezinsleven”, klinkt het.

Klef koppel

Naast de alledaagse zaken krijgen we ook een inkijk in het liefdesleven van Gert en Ellen, die de kijkers alvast waarschuwt. “De mensen gaan schrikken, wij zijn echt wel een klef koppel. We kunnen moeilijk van elkaar blijven, hé. En we gaan altijd zo dicht mogelijk bij elkaar zitten”, besluit ze.

Hieronder alvast een voorsmaakje van ‘De Verhulstjes’:

