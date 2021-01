Maak kennis met Sarah Kohan, de vrouw van voormalig Manchester United-speler Javier Hernandez. Geen onbesproken blad, want enkele jaren terug liet ze zich al fotograferen voor de St Paul’s Cathedral in Londen waar ze haar blote achterwerk in volle glorie toonde.

Nu doen er geruchten de ronde dat Kohan en Hernandez zouden scheiden en dat was niet naar de zin van de 26-jarige Australische. Op Instagram liet ze via een story een naaktfoto zien met de begeleidende tekst: “Wanneer iemand om een foto vraagt die je persoon samenvat.”

Anderhalf miljoen

Een redelijk pikante foto trouwens, zeker naar Instagram-normen, want de meest expliciete plekken zitten strategisch onder de slagroom. Kohan, die met Javier Hernandez twee kinderen heeft, zou op die manier de roddels willen ontkrachten en bewijzen dat ze nog steeds plezier maakt in het leven met de nodige sensuali- en seksualiteit. Haar 1,5 miljoen volgers zagen in ieder geval dat het goed was.

Foto: Instagram Sarah Kohan