Het was niet het prettigste weekend voor Eline De Munck. Afgelopen dagen haalde ze het nieuws door een selfie die ze op Instagram had gepost waarin ze toont dat ze de nieuwjaarsreceptie van Open VLD presenteerde. Maar dat zorgde voor heel wat ophef en een karrenvracht aan commentaren.

Velen waren er namelijk van overtuigd dat de coronaregels niet toegepast werden door de regeringspartij die ze überhaupt zelf heeft doorgevoerd. “Niets van aan”, zo liet woordvoerster Zelfa Madhloum weten. “We hebben ons gehouden aan de strikte veiligheidsmaatregelen. Er was minstens 1,5 meter afstand tijdens het studiogesprek. Ik begrijp dat de foto een verkeerd beeld geeft vanuit dat perspectief”, zo liet ze in een persbericht weten.

”Verdraagzaam”

Ondertussen kreeg ook Eline De Munck het hard te verduren en dat weegt door, zo gaf ze toe op Instagram. Gisteren postte ze in haar stories het volgende: “Toen ik vanochtend wakker werd, had ik 34 gemiste oproepen. Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat de selfie die ik gisteren nam het nieuws had gehaald. De haatreacties die ik overal lees zijn pijnlijk en moeilijk te verteren. Vooral omdat alles helemaal conform de regels gebeurde.”

”Denk je nu echt dat de staatshoofden van ons land, die dag in dag uit de crisis proberen te bestrijden, zich niet aan de regels rond die crisis houden? Dank je wel om een beetje verdraagzamer en zacht te zijn. Gelukkig ben ik niet op een mentaal slechte plaats, want wat ik vandaag allemaal over mezelf heb moeten lezen, zou ik anders maar moeilijk te boven komen. Het zijn voor iedereen harde tijden. Ook voor mij. Maar wees aub een beetje verdraagzaam”, zo vertelt ze. Ondertussen kreeg ze al steun van onder meer Leen Dendievel, Anke Buckinx en Hilde De Baerdemaeker.

Foto: Instagram Eline De Munck