Vriendin van Niels Destadsbader verbaast fans met eigen kledinglijn: “Zo knap!” (foto’s)

Gill Requière, de vriendin van Niels Destadsbader, pakt op Instagram uit met leuk nieuws.

Met niet minder dan 232.000 volgers doet de danseres het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden deelt. En dat is ook nu het geval.

We zien Gill poseren in een mooie, comfortabele outfit. En die blijkt van eigen makelij te zijn! “28 is all yours now. Crazy I created my own tracksuit. Can someone pinch me?”, voegt ze toe aan de fotoreeks. Haar fans zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Zo knap!”

Op lovende reacties moet Gill niet lang wachten. “Zo knap”, klinkt het. “Ik ben zo trots op jou”, gaat het verder. “Heel leuk”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.