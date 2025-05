Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ poseert in uitgesneden rode jurk: “De mooiste!” (foto’s)

Amy De Winter weet weer te scoren op Instagram.

Het model -bij tv-kijkend Vlaanderen bekend geraakt door haar passage in ‘The Real Housewives of Antwerp’- doet het met meer dan 72.400 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu weer niet anders.

We zien Amy poseren in een mooie, diep uitgesneden rode jurk. “❤️”, voegt ze als enige uitleg toe. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen over wat ze zien.

“De mooiste!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “De mooiste”, klinkt het. “Heel knap”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluiten anderen nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien!