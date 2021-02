Viktor Verhulst, de zoon van Gert, heeft voor het eerst een foto gedeeld met zijn kersverse vriendin. Dat deed hij op Instagram.

De 26-jarige ‘Love Island’-presentator lijkt in ‘De Verhulstjes’ nog als single door het leven te gaan omdat de opnames eerder gemaakt werden, maar twee weken geleden raakte bekend dat hij intussen een vriendin heeft: Sarah Puttemans (21) uit Leuven.

Enthousiaste BV’s

Tot vandaag waren er nog geen foto’s van de twee samen, maar daar heeft Viktor vanavond verandering in gebracht. Heel wat bekende Vlamingen reageren overenthousiast op het kiekje. “Zo mooi jullie!”, schrijft zijn zus Marie. “Maar jongens toch. Dat worden kinderen met de perfecte lach, een kaaklijn tot in Tokio, ogen om in te verdrinken en een eigen bank als stockage”, knipoogt James Cooke. “Yessssss!!! Sara en ik wensen Sarah en jou alle geluk van de hele wereld”, feliciteert Kobe Ilsen hem. “Lang leve de liefde”, klinkt het ook nog in de reacties.

