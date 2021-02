Ashley Graham is met passages op de catwalk van grote modehuizen als Dolce & Gabbana en Fendi waarschijnlijk een van ’s werelds meest bekende plussizemodellen. Maar van die term wil de Amerikaanse liever af: “Ik ken geen enkele man die ook zoveel vragen over zijn figuur moet beantwoorden”, klinkt het.

Het Amerikaanse topmodel Ashley Graham zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste model met een maatje meer op de cover van het bekende magazine Sports Illustrated te prijken. Een jaar later deed ze hetzelfde voor Vogue. De 33-jarige Graham deinst er niet voor terug om haar cellulitis of striemen te tonen op Instagram, en wil daarmee het goede voorbeeld stellen. “Toen ik jong was, sprak niemand over zijn lichaam. Net daarom blijf ik gemotiveerd om geen ‘perfecte’ Instagramfoto’s te posten”, klinkt het in het magazine van Wall Street Journal.

In datzelfde interview stelt de voorvechtster van body positivity echter dat ze niet hoog oploopt met de term ‘plussizemodel’. “Noem me gewoon een vrouw”, klinkt het. Ook vindt ze het “hatelijk om altijd over haar lichaam te moeten praten”. Ze klaagt daarbij tevens de dubbele standaard aan. “Ik ken geen enkele man die hetzelfde moet doen”, zegt Graham.

Coronakilo’s

Toch wil het topmodel blijven strijden om het modelandschap diverser te maken. En daar stopt het niet bij: ook “tv, film, alles” moeten volgens Graham veranderen.

Een jaar geleden werd Ashley Graham moeder van haar eerste kindje, Isaac. Het moederschap en de zwangerschapskilo’s zijn echter geen reden om haar modellencarrière op te doeken. “Ik heb momenteel maat 46. Ik ken niemand die gewicht verloren is sinds de pandemie. Ik voel dus geen druk om mijn babygewicht te verliezen.”

