Na slechts twaalf dagen is het huwelijk tussen Pamela Anderson en Jon Peters alweer voorbij. In een statement aan The Hollywood Reporter laat de actrice weten dat ze het even rustiger aan willen gaan doen.

“We zouden erg dankbaar zijn voor jullie steun terwijl we wat tijd apart doorbrengen om te opnieuw te evalueren wat we van het leven en van elkaar willen”, aldus Anderson. “Het leven is een reis en liefde is een proces. Met die universele waarheid in het achterhoofd, hebben we gezamelijk besloten om het officieel maken van onze huwelijkspapieren uit te stellen.”

“Original bad boy from Hollywood”

Het echtpaar trouwde op 20 januari tijdens een privéceremonie in Malibu in aanwezigheid van hun kinderen. Anderson gaf destijds aan The Hollywood Reporter een verklaring in dichtvorm, waarin ze Peters “de originele bad boy van Hollywood” noemde.

Anderson en Peters hadden ruim dertig jaar geleden ook een relatie, na een ontmoeting in The Playboy Mansion in 1984. Ze kwamen enkele maanden geleden weer bij elkaar en wisten hun nieuwe relatie geheim te houden.

Barbra Streisand

De 52-jarige Anderson was eerder getrouwd met Mötley Crue-drummer Tommy Lee, zanger Kid Rock en twee keer met professioneel pokerspeler Rick Salomon. Peters (74) had behalve zijn vier huwelijken een jarenlange relatie met zangeres Barbra Streisand.

