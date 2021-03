Brandend maagzuur is een vervelende, maar onschuldige kwaal waar meer mensen last van hebben dan we denken. Druk op de maag, een opgeblazen gevoel of een zure smaak in de mond: daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Medicijnen kunnen zorgen voor verlichting, maar er bestaan ook andere oplossingen. Met de onderstaande vijf tips vermijd je een bezoekje aan de apotheek.

1. Deze drankjes vermijden

Oprispingen worden in veel gevallen veroorzaakt door bepaalde drankjes. Welk soort drinken jouw klachten verergeren verschilt per persoon. Toch zijn alcohol, koffie, sinaasappelsap en koolzuurhoudende frisdranken vaak de boosdoeners bij brandend maagzuur. Deze stimuleren de maag om maagzuur te produceren, en dat wil je niet.

2. Gember

Gember is een wondermiddel. Het wordt dan ook al eeuwenlang gebruikt als behandeling voor brandend maagzuur. Gember verlicht misselijkheid, dat het ook helpt tegen brandend maagzuur is niet meer dan logisch. In dit geval is een kopje gemberthee van fijngesneden gemberwortel een goed idee. Ga liever niet voor de frisdranken met gember, zoals ginger beer of ginger ale. Deze bevatten koolzuur en dit zal juist het maagzuur versterken.

3. Geen strakke kleding

Een broek kan soms perfect zitten als je recht staat, maar als je zit of bukt zit het allemaal ineens een pak strakker. Dit kan de buikdruk verhogen en kan zuur in de slokdarm duwen, waardoor brandend maagzuur ontstaat.

4. Zo vroeg mogelijk eten

Wie aan brandend maagzuur lijdt, gaat na het eten beter niet te snel liggen. Probeer daarom ’s avonds niet te laten te dineren, zodat er minstens twee of drie uur tussen het avondeten en het slapengaan zit. Heb je toch trek gekregen in de tussentijd? Kies dan beter voor een stuk fruit of een handje noten.

5. Hoofdeinde bed verhogen

Toch kan het zijn dat je altijd last hebt van brandend maagzuur als je ligt. Het hoofd is meestal lager dan de maag, waardoor de doorgang enigszins opengaat en maagzuur de slokdarm binnendringt. Hierdoor komt er maagzuur in je keel, wat natuurlijk echt niet fijn is! Door het hoofdeinde van het bed tot 15 cm hoger te maken dan je voeten, kunnen de klachten worden verlicht. Drie extra kussens helpen helaas niet, omdat ze alleen je hoofd hoger leggen en niet je lichaam.

