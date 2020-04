Primeurtje in ‘Temptation Island’: een nieuw koppel wordt op het verleidingsoord gedropt. Ze komen in de plaats van Melissa en Gianni, die het avontuur moesten verlaten.

Eerder raakte bekend dat Melissa en Gianni Thailand moesten verlaten omdat ze stiekem contact hadden met elkaar via hun telefoons. Dat is tegen de spelregels, dus was het voor hen einde verhaal. Drie koppels blijven dus over, maar met Simone en Zach komt er vanaf 10 april weer een vierde koppel bij.

Gezonde spanning

De twee Nederlanders wonen al een tijdje samen en zien dit als de ideale laatste test voor ze aan kinderen beginnen. Zach ziet het alvast heel goed zitten. “Ik ben niet zenuwachtig. Misschien voel ik een beetje gezonde spanning of zo. Maar voor de rest denk ik wel dat het goed komt. Ik kijk al vier seizoenen en ik denk elke keer: waarom kunnen die idioten niet gewoon volhouden?”, klinkt het.

Niet te verleiden

Hij is zeker van zijn stuk omdat hij al heel wat ervaring heeft opgedaan in het verleidingsspel. “Ik praat puur voor mezelf, want ik denk dat ik het wel aankan. Ik heb vijf jaar in Lloret de Mar en Mallorca gewerkt. Dat was bijna hetzelfde, alleen zonder camera’s. Ik ben van mening dat een echte verleider niet te verleiden valt, dus mij kan je niet verleiden. Ik ga al te lang mee in dit spel”, besluit hij.

