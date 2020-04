View this post on Instagram

2 weken geleden was het normaal zover, dan zou de nieuwe #Deux collectie, waar het hele @zebfashion team samen met mij vol passie en liefde aan gewerkt heeft, voorgesteld worden. Maanden hard labeur, stoffen kiezen, prints maken, snits uitwerken, een shoot in Bangkok,.. de kers op de taart is bitter. De voldoening is klein want mensen zien rondlopen met onze creaties op straat zit er niet in, ze komen ontdekken in de winkels kan ook niet. De spanningsboog van dit hele proces kent geen hoogtepunt. Door Corona is alles nu anders en draait de economie andere kanten op. Prioriteiten zijn er om gesteld te worden en het is logisch dat andere dingen nu voor gaan maar als je wil shoppen, vergeet dan je lokale handelaars niet. Als je wil steunen, vergeet dan je lokale handelaars niet. Als je wil helpen, vergeet dan je lokale handelaars niet. @zebfashion is uitgegroeid tot het prachtige bedrijf dat het is door elke dag weer harT te werken en iedereen in de boite gemotiveerd en gelukkig te houden. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van dat team en ik hoop dat jullie onze creaties mooi vinden. Ze zijn gemaakt om je power en kracht te geven, om je vrouwelijk en elegant te laten voelen, om je mooi en sterk te laten zijn en dat blijft ook in deze dagen belangrijk. Dat gevoel willen wij ondersteunen en daarom krijg je 20% op ALLES vanaf vandaag tot en met vrijdag. Gebruik de online code ‘ MMINUWKOT02’ voor jouw portie klein geluk. En weet dat je er een heel bedrijf een groot geluk mee doet! #ZebInUwKot #Deux #WhenYourStyleMatchesYourAmbition #BeFearlessBeBraveBeDeux #SupportYourLocalHeroes #20%DiscountOpDeHeleNieuweCollectie @deux.byelinedemunck #Code #MMINUWKOT02.