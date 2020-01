Tom De Cock heeft een onbeschofte luisteraar op zijn nummer gezet nadat hij Tom een ‘flikker’ noemde in een bericht. De radiopresentator belde hem op en diende hem op briljante wijze van antwoord.

MNM-presentator Tom heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij voor de mannen is. De 36-jarige Antwerpenaar is getrouwd met zijn man Maarten en samen adopteerden ze een dochtertje.

“Naar binnen groeiende piemel”

Eergisteren stuurde een luisteraar hem tijdens de uitzending een bericht. “Vuile flikker, er is niets mis met bont”, klonk het. Tom liet het bericht niet zomaar passeren en belde de bewuste persoon op. Jammer genoeg nam hij niet op, dus sprak Tom iets in op zijn voicemail. “Een heel erg goede middag. U spreekt met Tom De Cock van de Openbare Omroep. Je hebt net naar mij het bericht ‘Vuile flikker, er is niets mis met bont’ gestuurd. Ja, die ‘bont’, daar kunnen we over discussiëren, maar ik heb van horen zeggen dat mensen die het woord ‘flikker’ nog gebruiken in 2020 een naar binnen groeiende piemel hebben. Daar kan je naar laten kijken door de dokter. En als je het lef hebt om nog eens te sturen, dan stel ik voor dat dat de volgende keer zonder schrijffouten is.”

“Ik ga je telefoonnummer bijhouden en ik ga je later vanavond nog eens terug proberen te bellen. In het beste geval maken we daar een leuke Instagram-ontmoeting van. Zullen we eens een koffietje gaan drinken? Want jij zit duidelijk met onverwerkte trauma’s uit je kindertijd, met heel weinig liefde, en ik wil dat er graag eens uit knuffelen, al dan niet langs achter”, sneerde hij.

Held

Tom deelde het moment op Instagram, waar heel wat mensen zijn antwoord toejuichten. “Dat einde! Prachtig”, “Haha, zalig” en “Held!”, klonk het onder meer.

