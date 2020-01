View this post on Instagram

Lieve vrienden, Morgenavond is het zover. Dan komen we te weten wie Miss België 2020 wordt. De zenuwen beginnen stilaan te komen, maar het zijn gezonde zenuwen. Ik kijk er enórm hard naar uit. Ik wil jullie allen graag bedanken voor de steun die ik de afgelopen maanden heb gekregen. De maanden zijn voorbij gevlógen. Het was een echte rollercoaster. Ik ben in juni ingestapt & heb ongelooflijk hard genoten van de rit. Ik hoop dat ik morgenavond even gelukkig mag zijn als bezoekers van een pretpark op een regenachtige dag… ik hoop dat ik in het karretje mag blijven zitten en dat de rit voor mij doorgaat. Ik zou jullie daarom graag een allerlaatste keer willen vragen om mij een duwtje in de rug te geven en een laatste keer een smsje te versturen voor mij. MB17 naar 6665 Let op: ook in de show blijft stemmen enórm belangrijk!! Ik hoop jullie morgenavond te kunnen tonen waar ik zo hard voor gewerkt heb. Bedankt aan al mijn supporters, Bedankt aan mijn vrienden en familie, Bedankt aan mijn sponsors, Bedankt aan het Comité Miss België om mij de kans te geven om voor mijn dromen te gaan. Bedankt, Bedankt, Bedankt… En tot snel❤️ #mb2020 #missbelgium