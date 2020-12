Paardenboerin Veerle heeft haar breuk met Thibaut intussen verwerkt, al geeft ze toe dat ze nog af en toe contact met hem heeft. Dat vertelt ze in een openhartig interview.

Het ‘Boer zkt Vrouw’-avontuur kende voor Veerle een einde in mineur. Tweeënhalve maand vormden zij en Thibaut een koppel, maar dan dumpte hij haar plots voor een onduidelijke reden. Intussen heeft ze het een plaats kunnen geven. “Met Thibaut is er nog heel af en toe contact, maar van gevoelens is geen sprake meer”, vertelt ze in Story.

Nog steeds vrijgezel

De 30-jarige paardenboerin krijgt wel wat interesse van andere mannen, maar voorlopig is daar nog niets uit voortgekomen. “Tijdens de coronaperiode is het moeilijk om iemand te leren kennen en datingwebsites zeggen me niets. Af en toe krijg ik wel een bericht van een geïnteresseerde man, daar antwoord ik dan beleefd op. Maar afspreken mag nu toch niet. Pas op, ik voel me niet eenzaam, ik heb gelukkig veel vriendinnen die ik dagelijks hoor”, klinkt het.

Te moe voor verjaardag

Perenboer David vond intussen wél de liefde al, nadat hij merkte dat Sarah voor hem toch niet the one was. Kippenboer Frits (23) en Hanne (24) zijn nog steeds twee handen op een buik. Ze gingen meteen samenwonen en dus leerden ze intussen al enkele mindere kantjes van elkaar kennen. “Ik stoor me er soms aan dat ze zo kan treuzelen”, zucht Frits. En Hanne maakte zich onlangs erg kwaad op hem. “Ik was heel boos toen ik de avond voor mijn verjaardag, een zaterdagavond, alleen op café moest gaan vieren omdat Frits te moe was. Hij heeft het wel goedgemaakt door de dag zelf mee taart te gaan eten bij mijn ouders in plaats van maïs te oogsten (lacht). Het is wel jammer dat we nu mekaars sociale leven niet voluit kunnen leren kennen. We gaan allebei graag op stap met vrienden, maar dat kan momenteel natuurlijk niet”, lezen we.

Het bericht Veerle uit ‘Boer zkt Vrouw’ na fiasco met Thibaut: “Geen sprake van” verscheen eerst op Metro.