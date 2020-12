Actrice Ella Leyers heeft in een interview gereageerd op de kritiek die ze te horen kreeg naar aanleiding van haar deelname in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. In hetzelfde interview geeft ze ook haar onverbloemde mening over de commotie rond Sam Bettens.

Ella Leyers werd tweede in de populairste quiz van het land, maar met maar liefst 18 deelnames wist ze de kijkers thuis zeker en vast te bekoren. Ze kreeg echter ook heel wat commentaar over zich heen, bijvoorbeeld over haar outfits die ze droeg tijdens het programma. “Ik lees de comments niet die mensen online over me schrijven. Daar schiet je niks mee op. Weet je dat mijn management zelfs mails krijgt van mensen die denken dat mijn succes in ‘De Slimste Mens’ doorgestoken kaart was? Of al die reacties op mijn outfits. Please. Ja, ik denk na over wat ik aandoe op tv, maar wat willen ze nu eigenlijk? Ik kan daar moeilijk in mijn blootje gaan zitten”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Netelige discussie

In een van de vragenrondes was de vroegere voornaam van Sam Bettens een van de antwoorden. Dat veroorzaakte destijds ophef omdat dat tot het verleden behoort en Sam Bettens nu gewoonweg Sam Bettens is. Ella vond de commotie een beetje vergezocht. “Ik vind dat een heel netelige discussie. Zelfs nu heb ik het gevoel dat ik mijn woorden moet wikken en wegen en daar word ik eigenlijk kregelig van. Natúúrlijk is dat Sam Bettens en heeft niemand daar verder een oordeel over te vellen. Maar hij heeft wel meer dan veertig jaar een andere naam gehad waarmee hij hier bovendien heel bekend was. Ik vind niet dat mensen gestenigd moeten worden omdat ze op dat vlak niet helemaal mee zijn en zijn vroegere naam vermelden. Zijn transitie dateert maar van vorig jaar, hè, mensen bedoelen dat niet slecht. Ik vind het jammer dat daar zoveel controverse rond moet ontstaan”, besluit ze.

Het bericht Ella Leyers over haar outfits in ‘De Slimste Mens’: “Ik kan daar moeilijk in mijn blootje gaan zitten” verscheen eerst op Metro.