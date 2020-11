Boer Tristan uit ‘Boer zkt Vrouw’ krijgt soms wel eens erotische foto’s toegestuurd, maar moet daar niks van weten. “Als je mij probeert te overtuigen met een foto van je piemel ben je aan het verkeerde adres!” klinkt het in TV Familie.

Dat de Limburgse koeienboer Tristan Swennen zijn hart verloren heeft aan Nederlander Lucas is voor kijkend Vlaanderen al sinds enkele weken geen geheim meer. Maar sommige online casanova’s doen toch nog een gooi naar Tristans hart, zo getuigen ook de ruikers die hij soms nog ontvangt. “Het gebeurt regelmatig dat ik bloemen of wijn krijg van briefschrijvers die de selectie niet gehaald hebben en die me alsnóg proberen te overtuigen”, zegt hij in TV Familie.

Maar sommigen proberen ook op gewaagdere wijze de interesse van Tristan te wekken. “Dick pics zitten er ook wel tussen, en die worden onmiddellijk verwijderd. Als je mij probeert te overtuigen met een foto van je piemel ben je aan het verkeerde adres!”

“Spijtig voor hen”

Het gros van de reacties is echter “heel tof.” “Ook zijn er jongens die mij graag hadden leren kennen, maar geen brief naar ‘Boer zkt Vrouw’ durfden te sturen”, zegt Tristan. “Mijn Facebook en Instagram zijn ontploft”, onthulde hij al eerder in Het Nieuwsblad.

“Ik kreeg geen tientallen, maar honderden berichten. Met de mannen die niet op televisie wilden komen, kan ik natuurlijk geen rekening mee houden. Spijtig voor hen.”

Of de liefde tussen Tristan en uitverkorene Lucas verder openbloeit, zullen we vanavond zien. Veerle, Frits en Dries maken dan hun finale keuze.

Het bericht Tristan uit ‘Boer zkt Vrouw’ wil geen erotische foto’s meer krijgen: “Zo ga je me niet overtuigen” verscheen eerst op Metro.