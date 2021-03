De lente kwam even piepen, maar intussen zijn de winterse temperaturen teruggekeerd. De zon laten wij alvast in huis schijnen door onze kleerkast te vullen met kleurrijke outfits. We brengen de modetrends voor de lente en zomer van 2021 dan ook graag voor jou in beeld.

Sportswear chic

Instagram / @jacquemus

Laten we wel wezen: we zeggen nog niet definitief vaarwel aan onze comfortabele lockdownkledij. Maar we voegen er voortaan wel meer verfijnde elementen of accessoires aan toe. Zo merken we dat bralettes, sport-bh’s en biker shorts weer in opmars zijn, net als blazers om een chique toets aan je sportoutfit te verlenen.

Militaire outfit

Instagram / @craig_green

Met de lente in zicht dienen zich nog andere inspiratiebronnen aan. Een voorbeeld zijn functionele kledingstukken die doen denken aan militaire outfits, zoals cargobroeken, bombervestjes, uniformen, zogenaamde ‘tactische’ gilets en nylon stukken.

Touwtjes

Instagram / @christopher_esber

Dit seizoen spot je heel wat kledingstukken die voorzien zijn van touwtjes. Die kan je bijvoorbeeld vastknopen rond je buik om een ode te brengen aan geometrische mode. Jurken met een opvallende structuur en gepimpt met touwtjes zijn ook van de partij.

Door een roze bril

Instagram / @Jasonwu

Roze wordt de toonaangevende tint deze lente. Denk zowel aan pastel als fuchsia en felle kleuren. Ook bruisende kleuren zoals geel, oranje en appelgroen zullen het straatbeeld kleuren.

Metaaltinten

Instagram / @imnotgrace

Metaal wordt nog zo’n opvallende trend in de lente en zomer van 2021, net als zilver en glitter. Met name jasjes met metalen tinten zullen uitgebreid in de smaak vallen.

Schoudervullingen en kapmouwen

Instagram / @loewe

Opvallende mouwen zijn al langer een ding in modeland. Ook dit seizoen trekken jurken met grote pofmouwen de aandacht. Dat geldt ook voor schoudervullingen, die recht uit de jaren 80 lijken te komen.

Oversized

Instagram / @lemaire_official

Bij de mannen staat comfort meer dan ooit centraal. Gedaan met stropdassen en aansluitende kostuums, voortaan gaat het voor de heren om ‘effortless tailoring’. Die stijl komt in essentie neer op oversized kostuums, XXL-broeken en bermuda’s, en ook op kledingstukken die rechtstreeks gebaseerd zijn op homewear, zoals de pyjama voor overdag.

XXL-tassen

Instagram / @givenchyofficial

De voorbije seizoenen moesten we ons behelpen met mini- en microtassen, maar dit jaar zijn de XXL-tassen weer helemaal terug!

Riemen voor hoge taille

Instagram / @chloé

In de jaren 50 waren riemen al zeer populair, nu zien we ze terug op de Parijse catwalks. Dit seizoen draait het om brede exemplaren die goed aansluiten aan de taille.

