‘Keezen’ mag dan een Oud-Hollands gezelschapsspel zijn, de laatste tijd heeft het in België sterk aan populariteit gewonnen. Je grootouders zullen direct denken: dit is ‘Mens-erger-je-niet!’, maar dan met kaarten. Ja oma, dat klopt, maar dan nét even anders.

‘Keezen’, een spel ooit uitgevonden door een man genaamd Kees, is een Oud-Hollands bordspel voor twee tot zes personen. Het spel is een combinatie tussen het klassieke kaartspel ‘Pesten’ en het bordspel ‘Mens-erger-je-niet!’, wat zorgt voor een interessante twist. Als je dit spel wil winnen, moet je dus veel geluk hebben óf anderen het leven goed zuur willen maken.

Het doel van het spel is simpel. Je moet als eerste al je pionnen terug op je ‘thuisvak’ hebben staan. Maar pas op, dat klinkt makkelijker dan het lijkt. Veel mensen nemen dit spel namelijk heel serieus, want voor de pandemie kon je als fanatiekeling deelnemen aan het ‘Nederlands Kampioenschap Keezen’.

Beknopte spelregels

Als je met genoeg personen én met een even getal aan spelers bent, wordt het spel in teams gespeeld. Dit zorgt ervoor dat je elkaar kunt helpen of dwarszitten. Voor je het spel begint, kiest iedere speler een pion in een bepaalde kleur en deelt iemand de kaarten uit. Deze persoon blijf de eerste ronde de deler tot de kaarten op zijn. De deler geeft in de eerste ronde elke speler vijf kaarten van een set speelkaarten. Elke volgende ronde krijgt elke speler vier kaarten. Hoeveel kaarten je nodig hebt in een spel, ligt aan de hoeveelheid spelers:

Bij twee spelers wordt er gespeeld met 26 spelkaarten; een half spel kaarten. Kies hierbij twee symbolen, waarvan één rood en de ander zwart.

Bij vier spelers wordt er gespeeld met 52 kaarten; een volledig dek kaarten.

Bij zes spelers wordt er gespeeld met alle 78 kaarten.

In het Keezenspel verplaatsen de spelers de pionnen niet met dobbelstenen, zoals je wellicht kent van ‘Mens-erger-je-niet!’, maar met kaarten. Als je aan de beurt bent, leg je een kaart in het midden van het bord. De kaart bepaalt welke actie je mag uitvoeren, denk aan: voor- of achteruit stappen, een pion wisselen met een andere speler of een nieuwe pion op het bord plaatsen. Tip: het is handig de spelregels tijdens het spel binnen handbereik te houden.

Nieuwe verslaving?

Het Keezenspel brengt vrienden en familie dichter bij elkaar. Het is leuk voor iedereen: voor je fanatieke neefje, je puberende zusje die van jou wil winnen en voor je alles beter wetende opa. Daarnaast is het spel verslavend, want de drang om (samen met je team) te winnen is groot. Ook al lijkt het een voor de hand liggend verloop te hebben, elke pot is toch anders en gaat je telkens weer verrassen. Wie zal jou deze keer helpen of juist keihard laten struikelen?

Voor een echte ‘Keez-ervaring’ gebruik je een houten speelbord, dat je online bij de grote webshops kan vinden. Wil je het liefst nu al spelen? Pak dan een spel kaarten en je oude ‘Mens-erger-je-niet!’-bord uit de kast en begin meteen.

