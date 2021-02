Een van de kandidaten uit ‘De Bachelorette’ heeft een gevoelige snaar bij Elke geraakt met een mooie attentie. Het deed haar immers aan haar overleden vader denken.

Morgen gaat ‘De Bachelorette’ van start. Daarin proberen 15 mannen het hart van Elke Clijsters te veroveren. In een preview zien we dat een van de kandidaten, Mike, haar bij de eerste kennismaking een opmerkelijke attentie geeft: een lieveheersbeestje.

Gevoelsmens

In een artikel had hij gelezen dat, toen haar vader twaalf jaar geleden stierf, ze heel veel lieveheersbeestjes had gezien, alsof hij er nog was. “Daarmee wil ik laten zien dat ik ook een gevoelsmens ben”, legt Mike uit.

Geraakt

Elke is er zichtbaar door aangedaan. “Hij heeft me echt geraakt. Het is misschien raar dat ik even ween, maar het is gewoon echt mooi. Het doet me denken aan mijn papa”, reageert Elke.

‘De Bachelorette’ is vanaf 18 februari elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

