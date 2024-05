Topje van Olivia Rodrigo komt los tijdens optreden: “Behoorlijk gênant!” (video)

Opvallend moment tijdens het optreden van Olivia Rodrigo. Haar topje kwam plots los, wat voor een beetje paniek zorgde…

Afgelopen dinsdag gaf Olivia Rodrigo het beste van zichzelf in de O2 Arena in Londen. De 21-jarige Amerikaanse actrice en zangeres – die we vooral kennen van haar hit ‘Good 4 U’ – zong net haar nummer ‘Love Is Embarrassing’ toen haar topje achteraan plots loskwam. Behoorlijk ‘embarrassing’, dus riep ze al gesticulerend de hulp in van één van haar danseressen. Ze bleef doorzingen waardoor het euvel niet makkelijk opgelost kon worden, al kwam het uiteindelijk toch weer goed.

Professioneel

Op TikTok circuleert een filmpje van het geestige incident. Het werd al bijna twee miljoen keer bekeken. “Ze ging er heel professioneel mee om”, “Haha, de danseres die haar op het einde achterna holt”, “Dat ziet er behoorlijk gênant uit!”, “Grappig dat het net tijdens dít liedje gebeurde”, en “De show moet doorgaan”, reageren haar volgers.

Foto: TikTok