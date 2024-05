Bebe Rexha waagt zich aan doorschijnend topje: “Ze gaat het internet breken!” (foto’s)

De Albanees-Amerikaanse zangeres Bebe Rexha heeft enkele opvallende kiekjes gedeeld waarop ze heel wat complimenten krijgt. “Ik hou van deze look, zo sexy!”, klinkt het onder meer.

Bebe Rexha postte onlangs enkele foto’s waarop ze een doorzichtig topje van het Italiaanse kledingmerk Diesel draagt. Volgers vermoeden dat de 34-jarige zangeres – die wereldberoemd werd door haar hit ‘Last Hurrah’ – met de foto’s een nieuwe videoclip wil aankondigen. “Breaking out of my cage”, blijft ze cryptisch in het bijschrift.

Iconisch

Haar volgers vinden het alvast prachtige foto’s. “Mooi zoals altijd”, “Wow, zo iconisch!”, “Ze gaat het internet breken!”, “Ik hou van deze look, zo sexy!”, en “Je ziet er gewoonweg perfect uit”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram