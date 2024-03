Tinne Oltmans gaat voor compleet andere look: “Trek je niets aan van wat anderen vinden!” (video)

Actrice en zangeres Tinne Oltmans heeft zich een nieuw kapsel laten aanmeten. Ze heeft haar blonde lokken ingeruild voor een andere kleur. “Jij staat echt met alles”, klinkt het in de reacties.

“Oh mijn God! Na 12 jaar alle tinten blond ga ik nu naar een andere kleur”, steekt Tinne Oltmans van wal in een video op Instagram. De 31-jarige ‘Lisa’-actrice experimenteerde de afgelopen tijd ook wel met rode kleuren in haar blonde coupe, maar nu wil ze iets anders.

Onzekerheid

Ze legt uit dat ze zo’n ‘metamorfose’ wel spannend vindt. “In het begin vonden heel wat mensen mijn rood haar lelijk. Ik vind dat eigenlijk wel lastig. Meningen doen mij wel iets, vooral omdat ik best onzeker ben. Maar als ik altijd zou luisteren naar de meningen van anderen, dan zou ik nooit doen wat ik graag doe”, luidt het.

Enthousiaste volgers

Aan het einde van de video zien we dat ze gekozen heeft voor een bruine coupe. De meerderheid van haar volgers vindt het een goede keuze. “Je nieuwe haarkleur is prachtig!”, “Je ogen komen er zoveel mooier in uit!”, “Trek je niets aan van wat anderen vinden! Het staat je prachtig”, en “Jij staat echt met alles”, lezen we onder meer in de reacties. “Ik vind je veel mooier met je blonde haren, echt waar!”, en “Doe vooral wat je zelf mooi vindt. Persoonlijk vind ik blond jouw kleur wel”, klinkt het ook nog.

Foto: Instagram