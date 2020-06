Verleidster Romée heeft een boekje opengedaan over Zach. Volgens haar bleef hij ook na ‘Temptation Island’ bij haar aandringen, maar maakte ze na een tijdje duidelijk dat het niet meer hoefde voor haar.

Zach ontpopte zich op het verleidingseiland al snel tot ‘fuckboy’ door vrijwel meteen in bed te duiken met verleidster Romée. Zij speelde aanvankelijk het spelletje graag mee. “In het begin was het vooral spel, maar ik vond hem wel een leuke jongen. Ik heb het idee dat wat je op tv van Zach ziet, maar tien procent is van zijn ware persoonlijkheid. Hij was supergezellig en heel leuk gezelschap, ook al is het natuurlijk een idioot. Ik had niet superveel gevoel voor hem, maar ik kon het wel heel goed met hem vinden”, vertelt ze in Grazia.

“Veel gezeik”

Na het tiendaagse verleidingsavontuur bleef hij met Romée afspreken, maar tegen – zijn intussen ex-vriendin – Simone en de pers zei hij dat hij de boot afhield. Dat klopt volgens Romée niet. “Ik ben nog supervaak bij hem langs geweest, zowel in zijn oude huis waar hij toen met zijn vrienden woonde als in zijn nieuwe huis. Hij was echt ziekelijk verliefd op mij en ik merkte dat hij wel steun bij mij vond. Op een gegeven moment heb ik best veel gezeik met hem gekregen, ook op mijn werk, en toen heb ik gezegd: ‘Dit gaat ‘m niet worden.’ Hij zegt in elk interview dat híj het heeft afgekapt, maar dat is totaal niet waar”, klinkt het.

Psychologisch spelletje

Zelfs nu nog geeft hij niet op. “Hij appt me altijd van: ‘Maak me niet belachelijk’, maar ondertussen zegt hij zelf wel dingen als: ‘Ik wilde een psychologisch spelletje met haar spelen.’ Maar ach, het maakt me niet uit, iedereen die hem kent, weet dat hij niet altijd de waarheid spreekt”, besluit ze.

