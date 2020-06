Door de lockdown heeft Hanne Troonbeeckx de afgelopen maanden geen make-up opgedaan. Nu we weer ‘uit ons kot’ mogen, wil ze die gewoonte behouden.

We willen er allemaal goed uitzien, en daar kan make-up bij helpen. Tijdens de lockdown had niet iedereen de behoefte om elke dag make-up te dragen, aangezien we toch niet onder de mensen mochten komen.

“Geen make-up meer!”

Dat was ook het geval bij presentatrice en lifecoach Hanne Troonbeeckx (41). Maar nu de lockdown voor een groot stuk voorbij is, heeft ze besloten om make-uploos door het leven te blijven gaan. “Nu de wereld weer een klein beetje normaler wordt en we weer onder de mensen mogen komen, besef ik dat ik in weken geen make-up heb opgedaan. Niet dat ik dat anders dagelijks doe, maar ‘er goed uitzien’ plakt in mijn verwachting wel zo’n beetje vast aan: ‘draag make up.’ Die verwachting is dus op een paar weken tijd helemaal bijgestuurd. Geen make-up meer!”, schrijft ze op Instagram naast een – jawel – make-uploze foto.

