‘Temptation’-Tim breekt met vriendin: “Het werkte gewoon niet meer”

Tim Wauters, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, is niet meer samen met zijn vriendin. Hij is nu alleenstaande papa. “Momenteel focus ik me dan ook vooral op de opvoeding van mijn zoon”, klinkt het.

Wie ‘Temptation Island’ in 2018 gevolgd heeft, herinnert zich ‘Timtation’ maar al te goed. De nu 35-jarige Aalstenaar deed destijds mee met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans, maar al snel bezweek hij voor de charmes van verleidster Cherish. Meer dan een avontuurtje werd dat niet, maar in 2020 vond hij de liefde bij Sofie, met wie hij in 2022 een zoontje kreeg, Finn.

Nieuwe thuis voor hond

Onlangs deed Tim op Facebook een oproep om een nieuwe thuis voor zijn hond te zoeken. “Ik ben uit elkaar gegaan met mijn vriendin. Ik verhuis naar een appartement en ik kan mijn hond helaas niet meer meenemen. Dus doe ik hier een warme oproep en zoek ik een nieuwe thuis”, schreef hij. Al snel vond hij een oplossing voor zijn viervoeter. “Hij mag bij een vriend van mij gaan wonen. Ik hoef dus niet echt afscheid te nemen, want ik kan hem bezoeken wanneer ik wil”, klonk het.

Pendelen tussen de twee

Gevraagd naar zijn stukgelopen relatie, antwoordt hij het volgende in Het Laatste Nieuws. “Sinds 2020 was ik samen met Sofie, maar het werkte gewoon niet meer. Ik wil er liever niet te veel over vertellen”, aldus Tim, die nu alleenstaande papa is. “Finn gaat pendelen tussen ons. Hij zal de ene week bij mij wonen en de andere week bij Sofie. Momenteel focus ik me dan ook vooral op de opvoeding van mijn zoon. Finn stelt het momenteel heel goed en hij begint steeds meer op een klein Timmetje te lijken”, knipoogt hij in dezelfde krant.

Foto: Play5