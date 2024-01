Heidi Klum laat weinig aan de verbeelding over in pikante filmpjes (video’s)

Op Instagram pakt Heidi Klum weer uit met enkele straffe beelden.

Met maar liefst 11.8 miljoen volgers doet Heidi Klum het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande filmpjes op haar pagina plaatste. Zo zien we Heidi Klum schaars gekleed poseren in het water. Het gaat om reclame voor haar nieuwste videoclip van het liedje ‘Sunglasses at night’. Wat haar fans op Instagram van de beelden vinden, weten we helaas niet. Heidi laat het ginds namelijk niet toe om te reageren. Maar op de YouTube-video van het liedje kan wél gereageerd worden.

“Dit is zo goed!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Dit is zo goed”, klinkt het. “Leuk gedaan, Heidi”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens naar alle filmpjes te kijken. ’t Zijn er drie in totaal! Veel kijkplezier…