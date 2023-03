‘Temptation’-Simone deelt HEUGLIJK nieuws: «Oh mijn God, gefeliciteerd!»

Fantastisch nieuws voor Simone Smith, die in 2020 meedeed aan ‘Temptation Island’! Ze werd ten huwelijk gevraagd door haar vriend…

Drie jaar geleden nam Simone Smith met haar toenmalige vriend Zach deel aan ‘Temptation Island’. Dat werd geen onverdeeld succes, want Zach bezweek voor de charmes van Romée. Einde relatie dus, maar inmiddels gaat het haar weer voor de wind in haar liefdesleven. De 34-jarige blondine uit Almere werd in Italië immers ten huwelijk gevraagd door haar vriend Rawa. «I said Yes in Rome», glundert ze op Instagram.

Felicitaties

Haar volgers zijn onvoorstelbaar blij voor haar. «Oh zo leuk! Het is je zo gegund, lieve Simone», «Heel veel geluk samen», «Oh mijn God, gefeliciteerd!», en «Je hebt een topper van een man naar mijn mening! Altijd een lach op zijn gezicht», wordt er onder meer gereageerd.





