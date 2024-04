‘Temptation’-Pommeline maakt indruk in cowgirl-outfit: “Zo mooi en sexy!” (foto)

Pommeline Tillière heeft een opvallende foto gedeeld waarop ze in cowgirl-outfit te zien is. “Mooie foto van een mooie vrouw”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Pommeline Tillière deelt wel vaker leuke foto’s op Instagram, maar deze keer poseerde ze voor een fotoshoot in een opmerkelijke outfit. De 29-jarige tattoo-artieste kleedde zich in ware cowgirl-stijl. “Sugar, spice, and a whole lot of cowgirl nice”, beschrijft ze het kiekje zelf.

Complimenten

En óf de foto in de smaak valt bij haar 350.000 volgers. “Knapste”, “Mooie foto van een mooie vrouw”, “Ja amai, zo knap”, “Jij bent zo mooi en sexy”, en “Wat een prachtig persoon ben je toch”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram