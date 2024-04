‘Griselda’-ster Sofía Vergara verbaast met bikinifoto van vroeger: “Verleidelijk en sensueel!”

Sofía Vergara weet haar vele fans op Instagram weer te verbazen.

Met meer dan 34.9 miljoen volgers doet de actrice, die velen kennen van haar recente rol in Netflix-serie ‘Griselda’, het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden. Deze keer deelt ze echter een plaatje van vroeger.

Zo zien we een jongere Sofía Vergara in bikini poseren aan het water. “Ik wou dat ik toen Toty (merk van zonnecrème, red.) had 😩🤣”, voegt ze toe aan het prentje. En de fans van de actrice? Die zijn er als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Verleidelijk en sensueel!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Verleidelijk en sensueel”, klinkt het. “Oogverblindend toen, oogverblindend nu”, gaat het verder. “Altijd knap”, besluit een laatste volger van Sofía Vergara nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar waar velen zo positief over zijn.