‘Temptation’-Daniëlle verrast volgers met bolle buik: «Ik dacht het al te zien, proficiat!» (foto)

Daniëlle Damhuis, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, is in verwachting van haar tweede kindje. Ze verraste haar volgers met een foto van haar beginnende buikje. «Jaaaaa, zo leuk!», klinkt het enthousiast in de reacties.

Mocht je ‘Temptation Island’ in 2018 gezien hebben, dan herinner je je allicht Daniëlle Damhuis. Ze deed toen met Mezdi mee aan het verleidingsprogramma, maar hun relatie liep op de klippen omdat Mezdi het iets te gezellig maakte met enkele verleidsters en Daniëlle toenadering zocht tot Fabrizio.

Tweede kindje

Later leerde ze haar huidige vriend Avni kennen, met wie ze in juni van vorig jaar een zoontje, Zayn, kreeg. Nu is de 25-jarige Nederlandse opnieuw in verwachting en deze keer wordt het een meisje, zo schrijft ze bij een foto waarop haar buikje al te zien is. «Ik kan niet wachten om je te ontmoeten, onze kleine meid», klinkt het.

Felicitaties

Het mag niet verbazen dat haar volgers in de wolken zijn met het heuglijke nieuws. «Oh wat fantastisch! Gefeliciteerd», «Wat?! Ik dacht het al te zien, maar durf zoiets nooit te vragen hahaha! Proficiat, lieve schat», «Jaaaaa, zo leuk!», en «Oh mijn God, gefeliciteerd schat!», klinkt het onder meer in de reacties.





