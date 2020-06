Tienerzender Nickelodeon heeft een opvallende tweet over het populaire tekenfilmpersonage Spongebob Squarepants geplaatst. De gele spons komt uit de kast en wordt mascotte van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het blijft wel onduidelijk of hij nu homoseksueel is of niet.

De tienerzender Nickelodeon deelde een opvallende foto op Twitter over de tekenfilmfiguur Spongebob Squarepants. Hij komt uit de kast. Op de foto wordt het personage afgebeeld in de regenboogkleuren naast de biseksuele Korra uit ‘The Legend of Korra’ en transgender acteur Michael D. Cohan uit ‘Henry Danger’. Dit nieuws komt naar aanleiding van de start van ‘Pride Month’ in de VS waarbij de LHBTI-gemeenschap centraal staat en mensen met een andere geaardheid tijdens deze maand hun identiteit vieren.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ⁣

( : by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Mysterieuze coming-out

Voor de echte fans van de televisieserie was deze coming-out eigenlijk geen verrassing meer. Zij denken al lang dat hij homoseksueel is, omdat Spongebob zich samen met z’n vriend Patrick, een zeester, in een aflevering in 2002 ontfermd over de opvoeding van een schelp. Maar toch is het niet duidelijk of dit bericht nu betekent dat de spons voor de mannen is of niet. Stephen Hillenburg, de bedenker van het personage, zei in eerdere interviews dat de figuur aseksueel is en dus geen seksuele voorkeuren heeft. Het blijft dus een mysterie.

Het bericht Spongebob komt uit de kast en steunt LGBTQIA+-gemeenschap verscheen eerst op Metro.