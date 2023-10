‘Spider-man’-actrice Zendaya straalt in diep uitgesneden outfit: “Je hebt wel heel veel vertrouwen in die jurk!” (foto’s/video)

Met maar liefst 185.000 volgers op de teller, doet Zendaya het énorm goed op Instagram.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Dune’ en ‘Spider-Man’, geregeld nieuwe beelden deelt met haar fans. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto’s en video. Daarin zien we Zendaya poseren in een wel erg diep uitgesneden outfit. Veel uitleg geeft ze er zelf niet bij. Maar haar volgers? Die zijn meer dan duidelijk onder de indruk, zo blijkt.

“Je hebt wel heel veel vertrouwen in die jurk!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Je hebt wel heel veel vertrouwen in die jurk”, klinkt het. “Ongelooflijk knap”, gaat het verder. “De knapste ter wereld”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.