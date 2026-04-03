Sharon Stone onthult welke Hollywood-acteur het best kan kussen

En het is geen onbekende…

Sharon Stone kennen we vooral van haar iconische rol in ‘Basic Instinct’, maar ook in films als ‘Catwoman’, ‘Total Recall’ en ‘Sliver’ maakte ze indruk. In een interview op ‘SiriusXM’ verklapt de 68-jarige Amerikaanse actrice welke acteur volgens haar de beste kusser is. Lang hoeft ze daar niet over na te denken.

Kusscène herhalen

In 1995 was Stone te zien in de misdaadfilm ‘Casino’. Haar tegenspeler? Niemand minder dan Robert De Niro (82), met wie ze een sensuele kusscène deelt. Hoewel regisseur Martin Scorsese aangaf dat ze genoeg filmmateriaal van die scène hadden, deden ze de kus met plezier nog een keer over.

Geen slechtste kusser

Met andere woorden: voor Sharon Stone is Robert De Niro veruit de beste kusser van Hollywood. En de slechtste? Daar gaf ze geen antwoord op. “De Niro was gewoon zo goed dat ik hem met niemand anders kan vergelijken”, aldus Stone.

