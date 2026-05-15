Charlotte Van Looy verwijst met knipoog naar andere partner van Ruben Van Gucht: “Grappig hoe jij ermee omgaat”

Charlotte Van Looy heeft enkele liefdevolle kiekjes gedeeld van Ruben en haar. In het bijschrift vergeet ze ook Valentine niet te vermelden…

Binnen enkele maanden mag Charlotte Van Looy zich voor het eerst mama noemen, van een meisje. Voor Ruben Van Gucht wordt het zijn tweede kindje, want hij heeft al een zoontje uit zijn vorige relatie met Blanka Vlašić. Het is echter geen geheim dat de 33-jarige auteur Ruben moet delen met Valentine Besard, een 20-jarig model.

Harem

Op Instagram postte Charlotte enkele foto’s waarop zij en Ruben genieten van elkaars aanwezigheid. In het bijschrift vermeldt ze ook nog even Valentine… “Nog 3 maanden just the two of us (& de rest van de harem). 6.5 jaar, een verhuis, 3 hondjes, 1 dochtertje & ontelbare uitdagingen later. What a ride it has been, you guys. Nog steeds allemaal goei hier, pertang. The best is yet to come”, klinkt het.

Respect

Haar humor wordt meer dan gesmaakt door haar volgers. “En de rest van de harem… Ongelooflijk grappig hoe jij ermee omgaat. Chapeau!”, “Wat een zaligheid om jullie zo te zien”, “Je verdient dit zo hard! Laat niemand jullie geluk wegnemen”, en “Hoe gracieus jij met al dat gedoe van dat mediageile kind (letterlijk) en haar drama omgaat… Respect”, wordt er gereageerd. “Camilla zal Diana ook nooit kunnen vervangen”, schrijft nog iemand. “AMEN”, reageert Charlotte daarop.

