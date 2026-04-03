Laura Tesoro reageert op commotie rond decolleté in ‘The Voice van Vlaanderen’ (video)

De outfit van Laura Tesoro in ‘The Voice’ doet al een tijdje stof opwaaien. Haar diepe decolleté valt op en sommigen vinden dat een tikkeltje te gewaagd voor op televisie. De 29-jarige zangeres was vrijdagmorgen te gast bij ‘Maarten & Dorothee’ op Qmusic.

Beha vergeten

Daar kaartte ze de kwestie rond haar outfit aan. “Er zijn blijkbaar veel dingen die ik moet rechtzetten na de blind auditions van ‘The Voice’. Blijkbaar moet ik ook verklaren waarom ik een decolleté draag. Dat is blijkbaar ook een ding”, zucht ze. “Gewoon omdat jij je beha was vergeten toch?”, voegt collega An Lemmens toe. “An, maak het nu niet erger!”, lacht Dorothee. “Ik had geen beha nodig”, knipoogt Laura. “Ow, she said it”, scandeert Dorothee.

Steun

Het fragment lokt heel wat reacties uit. “Allez serieus, wij vinden jouw outfit in ‘The Voice’ echt top! En daarbij: je bent maar één keer jong, dus geniet ervan”, “Waarom heeft iedereen commentaar op elkaar? Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij of zij wil”, “Ik zou het wel weten als ik er zo uit zag”, en “Haar outfit is prachtig. Mensen haten tegenwoordig op alles wat Laura doet of zegt”, klinkt het onder meer.

