Losgekomen band knalt tegen auto. De schade? ENORM! (video)

Dat is toch even schrikken!

Geen idee waarom er in onderstaand filmpje plots een autoband over de weg aan het cruisen was, maar dat het levensgevaarlijk is, dat staat vast. Het gebeurde onlangs in de Verenigde Staten. Op de beelden zien we hoe de band tegen hoge snelheid een aankomende wagen raakt. De voorbumper en wielkast raken daarbij zwaar beschadigd. Gelukkig kan de chauffeur zijn wagen rustig tot stilstand brengen.

Ontwijken

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgde voor heel wat reacties. “Eerlijk? Waarschijnlijk zag hij het niet door de zon. Niemand wil dat z’n dag zó goed verloopt”, “Het duurde 3 à 5 werkdagen voor hij reageerde”, en “De bestuurder probeerde het te ontwijken, maar stuurde net naar dezelfde kant waar de band heen rolde”, lezen we in de reacties.

