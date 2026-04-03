Elizabeth Hurley poseert halfnaakt en deelt belangrijke boodschap (foto)

De Britse actrice Elizabeth Hurley deelt op Instagram een niet te verwaarlozen boodschap…

De zon laat zich steeds vaker zien, dus is het tijd om de zonnecrème weer boven te halen. Elizabeth Hurley hamert daarop met een opvallende foto waarop ze halfnaakt poseert in een bikini van eigen makelij. “De lente is aangebroken! Vandaag ben ik wat vitamine D gaan opzoeken in het prachtige Herefordshire, gekleed in niets anders dan Elizabeth Hurley Beach en Clinique SPF. Zolang je je huid goed beschermt, is een beetje zon echt goed voor je – zowel mentaal als voor je uiterlijk. Dus… smeren en NAAR BUITEN”, schrijft ze erbij.

Haar meer dan 3,2 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “God was in een heel goede bui de dag dat hij jou maakte”, “De mooiste vrouw ter wereld!”, “Tijdloze schoonheid”, “Dus dát is het geheim achter je mooie en zijdezachte huid!”, en “Absoluut prachtig!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Elizabeth Hurley, 60, poses topless and shows off her slender physique in string bikini bottoms for a sultry snap https://t.co/M1jiS4OWKR — Daily Mail (@DailyMail) April 3, 2026

