Zwangere Lize Feryn poseert in bikini: “Geniet van je bolle buikje!” (foto’s)

Lize Feryn heeft enkele zomerse foto’s gedeeld op Instagram. “Mooiste mommy-to-be”, klinkt het in de reacties.

Binnen enkele maanden worden Lize Feryn en Aster Nzeyimana voor het eerst mama en papa. Lize is uitgerekend voor juli, al hebben ze het geslacht van hun kindje (nog) niet verklapt. De 33-jarige actrice vertoeft momenteel in het zonnige Saint-Tropez, waar ze enkele bikinikiekjes maakte voor het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam.

Lovende reacties

De reacties zijn stuk voor stuk lovend. “Je bent prachtig zwanger”, “Zo’n mooi buikje! Het is je van harte gegund”, “Je straalt, Lize!”, “Geniet van je bolle buikje. Koester deze momenten. En dat met een stralende zon”, en “Mooiste mommy-to-be”, klinkt het onder meer.

