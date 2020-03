Acteur, schrijver en wietactivist Seth Rogen steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag eens een jointje rookt, zeker nu hij vanwege het COVID-19 virus in quarantaine zit. Hij besloot zijn volgers op Twitter te entertainen en stoned commentaar te geven op de film ‘Cats’.

De Canadees besloot onder invloed zijn mening op de film ‘Cats’ te geven. ‘Cats’ is een verfilming van de musical, geschreven door Andrew Lloys Webber. In 2019 werd het verhaal verfilmd. Onder andere Dame Judi Dench, Sir Ian McKellen, Idris Elba, Taylor Swift, Jason Derulo en James Cordon vertolken een rol in de film. Ondanks de sterrencast werd de film niet bepaald goed ontvangen. Op IMDB scoort de film momenteel een 2,8. Bovendien was ‘Cats’ onlangs de grote ‘winnaar’ op de Razzies, de awardshow voor slechtste films.

Hoog tijd om een kenner aan het woord te laten dus. Op Twitter deelt Seth Rogen zijn ongezouten mening. Live, terwijl hij de film aan het kijken is.

I’m pretty stoned and watching Cats. I’ve never seen the broadway show. It is truly trippy. Am I supposed to know what a Jellicle is? They’ve said it 200,000 times but I don’t know what’s happening haha. — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

The mice!?!?!?!?!?!!? — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

“Do it more like a cat!” – the director of cats. “You sure it’s not weird?” – actor in Cats. “Nah fam it’s fucking genius! People have loved this shit for decades! It’s perfect!” — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

Some cats in pants. Some no pants. — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

Ook op de acteurs heeft Rogen heel wat aan te merken. Uit respect besloot hij Idris Elba er niet bij te betrekken, omdat de acteur recent gediagnosticeerd werd met het COVID-19 virus.

“The Theater Cat!” Let’s intro another fucking cat!!! — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

Judi Dench is in a cat fur coat which I can only assume is socially APPALLING in this world. — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

Some cats get high heels which is funny to picture in real life. — Seth Rogen (@Sethrogen) March 18, 2020

