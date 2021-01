Sterrenkok Sergio Herman (50) en zijn vrouw Ellemieke Vermolen (44) gaan scheiden. Dat heeft Dag Allemaal bekendgemaakt en werd ook bevestigd door de manager van Herman. Het bekende Nederlandse stel was twaalf jaar getrouwd en leverde twee zonen op, Noah (11) en Zenna (9).

Hun huwelijk ging door meerdere zware periodes, waar het zich evenwel telkens doorheen sloeg. Een dieptepunt kwam drie jaar geleden, toen Ellemieke een derde zoon verloor aan het einde van de zwangerschap.

Afgelopen zomer zei Vermolen nog dat de lockdown hun relatie goed had gedaan. “Voor mij was dat een héél fijne tijd”, klonk het in Humo. “Sergio was twee weken thuis, bijna drie zelfs. Je voelt natuurlijk een zekere stress – ‘Als m’n ouders maar gezond blijven!’ – maar verder hebben we ons zelden zo verbonden gevoeld met elkaar. Alles is min of meer gereset. We werden gedwongen onszelf af te vragen: wat is er nou echt belangrijk in het leven? Mijn antwoord op die vraag is simpel: ons gezin.”

Nood aan rust bij Sergio

“Hij wordt graag vertroeteld en gepamperd, hij is blij als het wasje en plasje tegen het einde van de dag voor hém is gedaan”, vervolgde ze toen. “Ik ben een rustige factor in zijn leven. Hij weet dat het thuis allemaal in orde is en dat vindt hij fijn.”

Het stel heeft nog niet officieel gereageerd over de breuk. “Ik spreek alleen namens Sergio, maar hij gaat in het belang van de kinderen hier niets over zeggen”, zegt de manager van de chef-kok.

