Harry Styles is niet langer single. Dat beweren verschillende Amerikaanse media. De gelukkige is niemand minder dan de 36-jarige actrice Olivia Wilde. De twee werken samen aan een film en werden hand in hand gespot op een huwelijk.

Tranen voor wie ijdel hoopte om Harry Styles ooit nog aan de haak te kunnen slaan, want het ziet er naar uit dat de zanger niet meer vrij is. New York Post betrapte Harry samen met actrice Olivia Wilde op het huwelijk van Styles’ manager, hun handen innig in elkaar verstrengeld. Volgens People vormen ze al enkele weken een koppel.

“Ze toonden heel wat affectie voor elkaar in het bijzijn van anderen. Ze hielden elkaars hand vast en zagen er heel gelukkig uit”, zegt een bron aan People over hun passage op het huwelijk. Volgens Us Magazine verwees trouwambtenaar Harry in zijn speech naar Olivia als “zijn vriendin”.

Ontmoeting op filmset

Harry leerde de tien jaar oudere Olivia Wilde waarschijnlijk kennen op de set van ‘Don’t worry darling’, een psychologische thriller met Wilde in de regiestoel. Onder de indruk van zijn acteerprestatie in ‘Dunkirk’ vroeg Wilde Styles om een rolletje in haar nieuwe film te vertolken. Daar sloeg de vonk kennelijk over.

Wilde, die we vooral kennen van televisieserie ‘House’, heeft twee jonge kinderen met acteur Jason Sudeikis. Afgelopen november geraakte bekend dat hun zeven jaar durende verloving in het begin van dat jaar op de klippen was gelopen.

Het bericht “Deze actrice is de nieuwe vriendin van Harry Styles” verscheen eerst op Metro.