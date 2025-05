Seksuologe Kaat Bollen deelt sensuele foto: “Knap hoor!”

Kaat Bollen pakt op Instagram uit met een sexy beeld.

De populaire seksuologe doet het met haar meer dan 27.800 volgers zeer goed op het sociale netwerk. En dus regelt Kaat met enige frequentie nieuwe updates voor haar trouwe fans. Dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaande post zien we Kaat Bollen op sensuele wijze poseren. “Had ik al gezegd dat die geweldige ‘Deborah Gaytant Boudoir’ foto’s kwam maken op mijn boekvoorstelling in ‘SPNKD’? Wat zijn ze goed, wat ben ik blij! ❤️ (En dan vandaag even bekomen van een pittige maar zo hartverwarmende feestweek 😅)”, geeft ze als uitleg bij het plaatje. En haar volgers? Die zijn er snel bij om te reageren.

“Knap hoor!”

Op lovende reacties moet Kaat Bollen echt niet lang wachten. “Knap hoor”, klinkt het. “Sexy Kaat”, gaat het verder. “🔥”, besluiten velen nog. Kijk maar: