Deze ‘Baywatch’-ster trekt haar iconisch badpak nog eens aan: “Wat zie je er goed uit!” (foto)

Donna D’Errico heeft iets teruggevonden in haar kleerkast!

De dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in ‘Baywatch’, heeft op Instagram maar liefst 3 miljoen volgers op de teller staan. En die krijgen dan ook geregeld wat leuks voorgeschoteld.

Dat was ook recent niet anders, toen Donna even door haar kleerkast ging. “Guess who found her old swimsuit…”, voegt ze zelf duidelijk toe. En ja hoor: op de foto zien we D’Errico stralen in haar iconisch badpak.

“Wat zie je er goed uit!”

Fans weten even niet wat eerst te reageren, zo blijkt. “Wat zie je er goed uit”, klinkt het. “Je ziet er met de dag beter uit”, gaat het verder. “Knap, zoals altijd”, besluit een laatste volger. Kijk vooral zelf maar even naar wat de ‘Baywatch’-ster gedeeld heeft.