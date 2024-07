Saartje Vandendriessche pakt uit met bikinifoto’s: “Je ziet er goed uit!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Saartje Vandendriessche.

Op Instagram doet ze het met meer dan 37.600 volgers uitermate goed. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

We zien Saartje Vandendriessche in bikini poseren in het water. “Mag ik iedereen een superfijne vakantie toewensen, met veel zon, lekker eten en sportieve avonturen”, schrijft ze bij één van de prentjes. Haar fans? Die zijn duidelijk blij met wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Je ziet er goed uit!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Je straalt”, gaat het verder. “Zalig ❤️”, besluit een laatste volger nog. Meer dan hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Saartje Vandendriessche juist gedeeld heeft.