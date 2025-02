Sarah Puttemans pakt uit met stijlvolle outfits: “De mooiste!” (foto’s)

Sarah Puttemans en stijlvolle outfits: het is een combinatie die goed samengaat.

Dat bewijst de dame ook nu weer op Instagram, waar ze maar liefst 266.000 volgers heeft. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat was onlangs niet anders.

Zo plaatste ze onderstaand fotoalbum online. Meermaals passeert Sarah Puttemans in mooie kledij de revue. “Recents in my album 🤎”, voegt ze zelf eerder beknopt toe. Haar fans hebben duidelijk heel wat meer te zeggen, zo blijkt.

“De mooiste!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “De mooiste”, klinkt het. “Knappe madam”, gaat het verder. “😍😍🔥🔥❤️❤️”, besluit een laatste volger nog. Tijd om zelf eens te kijken, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.