Beroemde actrice straalt in badpak: “Wat is ze toch geweldig!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft wat nieuws gedeeld met haar fans.

Op Instagram heeft de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, recent een foto gedeeld die duidelijk in de smaak valt bij velen van haar 3.1 miljoen volgers.

We zien Elizabeth Hurley stralen in een mooi badpak. “Ik hou van mijn nieuw badpak. De foto werd gemaakt in Alibag, India”, schrijft ze bij het prentje. Haar fans hebben ook wel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Wat is ze toch geweldig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat is ze toch geweldig”, klinkt het. “Ik hou van deze vrouw”, gaat het verder. “Mooie outfit”, besluit een laatste volger nog. Meer dan hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar waar velen zo positief over zijn.