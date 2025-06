Sandra Kim over het Eurovisiesongfestival: “Dáárom moet België ermee stoppen”

Sandra Kim heeft het niet zo begrepen op het Songfestival. Opvallend, want ze is de enige Belgische winnares ooit van de internationale liedjeswedstrijd.

In 1986 won ons land voor de eerste (en tot nu toe ook enige) keer het Eurovisiesongfestival. Sandra Kim was de heldin van dienst met het nummer ‘J’aime la vie’. Inmiddels telt de kranige blondine 52 lentes en – geloof het of niet – ze is (nog steeds) geen fan van de liedjeswedstrijd. “Aan mij hoeven ze het niet meer te vragen. (lacht) Ik ben nooit zot geweest van het Songfestival. Als kind keek ik er wel naar met mijn ouders, maar ik had nooit de ambitie om daar zelf aan mee te doen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Telefoontje

Ze legt uit dat vooral de mensen rondom haar enthousiast waren over haar deelname. “Mijn grootste wens was stewardess worden. Het Songfestival, dat was meer mijn ex-manager zijn droom. Plots ging ik van een incognito bestaan naar een leven in de spotlight. Da’s heel hard voor een meisje van dertien. Psychologisch was ik daar niet klaar voor. Ik herinner me het telefoontje dat ik uitgekozen was om België te vertegenwoordigen nog heel goed. Iedereen rondom mij was euforisch, ik kroop in mijn schulp. Ik besefte, hoe jong ik ook was, dat mijn leven helemaal zou veranderen. Nu goed, achteraf heb ik er geen spijt van dat het leven voor mij een andere richting heeft gekozen”, klinkt het.

Carnaval

De Waalse zangeres vindt het jammer dat het Eurovisiesongfestival verworden is tot een politiek gebeuren. “En dáárom vind ik dat België ermee moet stoppen. Het draait de laatste jaren alleen nog maar rond politiek en dat is niet juist. Ik vraag me af of Wallonië volgend jaar nog iemand zal sturen. We lachen er wel eens mee, dat carnaval in februari én in mei valt. Geef toe: het Songfestival is een beetje carnaval geworden, op veel vlakken”, lacht ze.

Foto: Instagram