Saartje Vandendriessche verbaast fans met bikinifoto: “Echte schoonheid!”

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook vakantiefoto’s.

Dat vindt ook Saartje Vandendriessche, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Met meer dan 34.700 volgers doet Saartje het verre van slecht op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in bikini genieten in het water. “Nog heel even in ‘vakantiemodus’… Hasta la vista bichezzz 😋”, voegt Saartje Vandendriessche zelf toe aan het plaatje. Haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Echte schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Echte schoonheid”, klinkt het. “Mooie foto”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.