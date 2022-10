Ruth Beeckmans eert overleden man met belangrijke boodschap: «Dit posten is heel confronterend voor mij»

Ruth Beeckmans is te zien in een filmpje dat het belang van reanimatie benadrukt. Niet makkelijk, want haar partner overleed aan een hartstilstand. «Het zal mij levenslang pijn blijven doen dat ik hem niet redden kon», klinkt het.

Een half jaar geleden stierf Gary, de partner van Ruth Beeckmans, op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De 40-jarige ‘Safety first’-actrice heeft nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar tevergeefs. Niet lang daarvoor werkte ze mee aan een spotje om aandacht te geven aan reanimatie.

Ze deelde het filmpje op Instagram met een aangrijpende boodschap. «Aan dit filmpje werkte ik mee, een week voor het noodlot toesloeg en het hart van mijn allerliefste voor altijd stopte en het mijne voor eeuwig en onherstelbaar brak. Dit posten is dus heel erg confronterend voor me, maar ik wil het toch doen omdat deze boodschap zo belangrijk is. Snel reageren en beginnen met een reanimatie is van levensbelang, ook al weet je niet precies hoe het moet. Iets doen, is altijd beter dan niets doen. Nog beter is het uiteraard om een reanimatiecursus te volgen om op dit soort situaties voorbereid te zijn en mogelijk een leven te redden», schrijft ze.

Oneindigheid

«En nee het loopt lang niet altijd goed af, daar ben ik zelf op de meest hartverscheurende manier achter moeten komen, maar ik ben ‘blij’ dat ik het wel geprobeerd heb en wist hoe belangrijk dat was. Het zal mij levenslang pijn blijven doen dat ik hem niet redden kon, maar wanneer iemand een hartfalen krijgt is hij/zij wanneer niemand iets doet sowieso kansloos… Aan mijn allerliefste: je hart ‘faalde’ dan misschien volgens de wetten der natuur, maar niet volgens die van de liefde. Hou van je, tot in de oneindigheid en oneindig ver daar voorbij», besluit ze.





