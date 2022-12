Ruth Beeckmans deelt pakkende foto met overleden partner: «Ik mis je zo»

Ruth Beeckmans eert in een hartbrekend Instagrambericht haar overleden partner. Ze krijgt massa’s steun van haar volgers. «Eerlijk waar het meest hartverwarmende koppel ooit», wordt er gereageerd.

In april stierf Gary Lockitch, de partner van Ruth Beeckmans, onverwacht op 54-jarige leeftijd. Hij had al 15 jaar lang een relatie met de 40-jarige ‘Safety first’-actrice. Het koppel had ook twee kinderen samen.

Eerste ontmoeting

Gisteren was een heel speciale dag voor het koppel, dus deelde Ruth op Instagram een foto van hun tweetjes met een prachtige boodschap. «7 december, de dag waarop we elkaar leerden kennen, de dag waar ik nooit spijt van zal hebben», schrijft ze erbij, aangevuld met de hashtags #ikmisjezo en #ikhouoneindigveelvanje.

Bewondering

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. «Wat een prachtige foto…», «Ik volg jou met bewondering voor je doorzettingsvermogen, zo een grote liefde geeft nu zoveel verdriet om wat was. Heel veel moed voor jou!», «Zoveel liefde», en «Eerlijk waar het meest hartverwarmende koppel ooit. Zo dankbaar om jullie samen gekend te hebben», lezen we onder meer in de reacties.





